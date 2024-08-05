ВОЗ заявила о десятках заразившихся COVID-19 спортсменах на Олимпиаде

Более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпийских играх в Париже, число заболевших во всем мире тревожно растет, заявила на брифинге в Женеве представитель ВОЗ Мария Фон Керков.

«В последние месяцы, независимо от сезона, во многих странах наблюдались всплески заболеваемости COVID-19, в том числе на Олимпийских играх, где по меньшей мере у 40 спортсменов были получены положительные результаты тестов», - сказала она.