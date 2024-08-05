Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Стамбул-Тбилиси 13:36

В середине 90-х годов в Грузии шутили: «Какая грузинская женщина не бывала в Турции?», прозрачно намекая, что на фоне тотального хаоса на родине, вызванного развалом СССР, многие грузинские женщины ездили в Турцию на заработки, промышляя сами знаете чем… По счастью те времена прошли, и шутка эта хоть и утратила актуальность, но сохранилась в народной памяти в более широком смысле. Дескать, какой грузин не побывал в Турции? И в самом деле, когда рядом такая богатая страна, в которой есть относительно неплохо оплачиваемая работа для грузинской бедноты и доступные средиземноморские курорты для нашего среднего класса, то как можно прожить жизнь и хотя бы раз не побывать в Турции?

Что ж, могу сказать, что лично знаю одного грузина, ни разу не побывавшего в Турции – это ваш покорный слуга. Точнее, однажды по дороге из Тбилиси в Нью-Йорк я пробыл в Стамбуле целых восемь часов. Возможно, этого хватает, чтобы составить представление о том, как выглядит один из самых красивых и необычных городов мира, но уж точно не тянет на заявление: «Я побывал в Турции». И вот этот пробел в познании окружающего мира удалось ликвидировать, и я наконец-то не только посетил эту замечательную страну, но даже сумел составить о ней мнение, которым спешу поделиться с дорогими читателями haqqin.az. Впечатление №1: Турция – это страна новостроек От границы с Грузией, там, где Трабзон и Ризе, и вплоть до границы с Сирией – там, где Адана, отчетливо видно, что турецкие города в их нынешнем виде были построены в последние двадцать-тридцать лет. Как утверждают местные риэлторы, квартиры в старых домах стоят на 30 процентов дешевле, чем в новых. По турецким меркам старые дома — это те, которым десять лет. Если бы я рассказал кому-то, что в Тбилиси живу в доме, построенном сорок лет назад, меня бы здесь просто не поняли. Для турок это абстракция, поскольку зданий, сооруженных сорок или пятьдесят лет назад, здесь практически нет.

На всем пути, во всех регионах и городах в глаза бросается примерно одинаковая картина – сотни километров населенных пунктов, состоящих из практически одинаковых зданий возрастом от двадцати лет и моложе. Очень непривычная картина после постсоветских городов, значительная часть которых состоит из многоэтажных микрорайонов, построенных несколько десятков лет назад. Хотите представить себе, как выглядит современная Турция? Очень просто - возьмите любой спальный район вашего города, мысленно снесите в нем все, что было построено в советское время, оставьте только современные новостройки и помножьте число этих зданий на миллион. Это и будет Турция. Сказать, что это производит глубокое эстетическое впечатление, я не могу: кроме Стамбула и, пожалуй, Антальи, все турецкие города, в которых я побывал, не имеют запоминающегося исторического центра. Если вы рассчитываете увидеть в Мерсине нечто отдаленно напоминающее Прагу или Барселону, то забудьте об этом. Центр практически каждого турецкого города, кроме тех, которые я упомянул, будет хорошо ухожен, полон людьми, дорогими магазинами и увеселительными заведениями, но с точки зрения архитектуры смотреть там не на что.

Впечатление №2: турки не пацаны В то же время в этой стране есть нечто, что восхищает сразу и искренне. Это сами турки - один из наиболее позитивных народов, которые мне довелось когда-либо встретить. Знаете, что по прибытии в Турцию бросается в глаза и уши в первый же вечер? Тишина и спокойствие. Как приехавший из бывшего СССР, я автоматически пытаюсь найти место, где собираются местные лодыри, мелкие хулиганы и гопники. Словом, та самая публика, которая, сгорбившись, годами стоит на облюбованном месте и часами лопочет о чем-то своем, убогом. Так вот, не знаю как вы, но я в Турции такого уродливого явления, как «пацаны собираются на улице», просто не встречал. Здесь какая-та особая атмосфера дружелюбия, все спокойно, нет напряженности, на улицах не возникают конфликты, не говоря уже о драках с поножовщинами. Турция никогда не была страной, зараженной криминальным менталитетом. В этом туркам повезло - они не жили в СССР. Так что часами торчать на улице, сидеть на корточках, периодически сплевывая на асфальт, и точить лясы с себе подобными – бессмысленная трата времени, которую практичные турки позволить себе не могут. В Турции вы повсеместно ощущаете рациональное устройство жизни. Турки очень спокойный, радушный и довольно сдержанный для южан народ. Как правило, разговаривают негромко, руками не размахивают и даже заказ в ресторане делают вполголоса.

Еще одно наблюдение: если вам кажется, что исламская страна – это обязательно что-то отсталое, традиционное и даже патриархальное, то Турция – это полный разрыв шаблона. Турки – совершенно цивилизованная нация, выглядящая по-европейски. На улицах городов немало женщин в традиционных исламских одеждах, но, во-первых, многие из них не местные, а во-вторых, здесь это вопрос выбора. Турецкие девушки могут ходить в хиджабе, а могут и в шортах – никто ни на кого не указывает пальцем и не требует вводить уголовное наказание за «оскорбление чувств верующих». Большинство городских турок-мужчин не соответствует устоявшемуся стереотипу вспыльчивого и агрессивного южанина. Они мало напоминают своих предков времен первой половины ХХ века и выглядят скорее как греки или испанцы. Впечатление №3: сильное государство В Турции я увидел почти все, что мне нравится в Европе - сильные государственные институты, трудолюбивое население, законопослушание и организованность гражданского общества... В то же время здесь нет многих проблем, которые откровенно душат сегодня западный мир.

К примеру, Турция, на мой взгляд, проводит идеальную миграционную политику. Как и любая богатая индустриальная страна, она нуждается в миграции, однако подходы Анкары категорически отличаются от европейских. Турция говорит всем иностранцам: «Если хотите приехать к нам, чтобы работать, содержать ваши семьи и развивать нашу экономику – добро пожаловать! Но если вы рассчитываете сесть нам на шею, спекулировать своими бедами и навязывать туркам ваш образ жизни, если вы надеетесь, что мы будем оплачивать вам проживание и выдавать пособие на каждого рожденного вами потенциального лодыря и нахлебника, то лучше в Турцию не приезжать – для вас это будет сплошным разочарованием». Конечно, турецкое государство помогает беженцам, но делает это не за счет своего налогоплательщика, а на деньги Евросоюза. Отмечу, что в Турции мигрантов из стран Азии ничуть не меньше, чем в Европе. Но вы никогда не услышите, что мигранты в Турции притесняют местных жителей, избивают молодежь, пристают к турчанкам, выступают с требованиями введения шариата... Здесь они тише воды и ниже травы. Все мигранты чем-то заняты, работают и не создают окружающим проблем. И знаете почему? Потому что понимают: случись что не так, и турецкая государственная машина отутюжит их по полной программе.