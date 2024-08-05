Турки оставили израильтян без автомобилей

Прекращение Турцией всех экспортно-импортных операций с Израилем, охватывающее все товары, сильнее всего ударило по автомобильному сектору в Тель-Авиве, пишет израильский журнал Ice. Издание утверждает, что решение Турции стало «серьезным ударом» для Израиля.

«Экономическое эмбарго, введенное Турцией и президентом Эрдоганом против Израиля, начинает давать свои плоды. Импортеры автомобилей в Израиле сталкиваются с трудностями при поиске моделей известных автомобильных марок, таких как Toyota, Hyundai, Renault и Ford. Эти модели исчезли с дорог Израиля и заказать их уже нельзя. С мая в Израиль не поступают модели Hyundai, Toyota, Renault и Ford. Самый дешевый автомобиль Hyundai i10 полностью исчез с дорог, а Hyundai i20 и Hyundai Bayon вообще невозможно заказать», - говорится в статье.

Новостной сайт Calcalist сообщил, что эмбарго Турции, одной из десяти ведущих стран по экспорту автомобилей, уже ухудшило ситуацию с местным автопромом.

«Запасы популярных моделей Toyota и Hyundai исчерпаны, и даже после войны нет перспективы возврата к экспорту. Импортеры ищут альтернативы. Они могут быть вынуждены связываться с агентами производителей, что означает более длительное время доставки и более высокие затраты.

Hyundai, Toyota, Renault и Ford производятся в Турции, и как многие другие товары эти автомобили с мая месяца не экспортируются в Израиль. Список моделей, производимых в Турции, включает одни из самых продаваемых в мире. Например, до эмбарго все старались заказать самый дешевый автомобиль Hyundai i10 из Турции», - сообщает сайт.

Турция объявила в мае, что в связи с событиями в Газе вступает в следующую фазу мер государственного уровня и приостанавливает все экспортно-импортные операции. Это касалось всех товаров, экспортируемых в Израиль.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что после этого решения Турции Израиль будет уделять внимание местному производству и импорту из других стран, находя новые торговые альтернативы.