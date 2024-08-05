Харрис увеличила отрыв от Трампа

Кандидат в президенты от Демпартии и вице-президент США Камала Харрис увеличила свой отрыв от кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, теперь он составляет рекордные 4 п.п. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на результаты опроса компании Morning Consult.

По данным исследования, 48% участников опроса готовы поддержать Харрис на президентских выборах, 44% респондентов отдали предпочтение Трампу. Отмечается, что преимущество Харрис в 4 п.п. - это «рекордно большой перевес в ее пользу».

Опрос проводился в период со 2 по 4 августа. В нем приняли участие более 11 тыс. зарегистрированных американских избирателей. Погрешность составила 1 п.п.