Лидера оппозиции отпустили, парламент распустили, погромы, пожары...

14:30

Бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Халеду Зию выпустили из-под домашнего ареста. Соответствующее решение принял президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу. В распространенном пресс-релизе также говорится, что начался процесс освобождения задержанных с 1 июля по 5 августа представителей студенческого протестного движения. «Многие уже освобождены», - сказано в заявлении. Также стало известно, что из тюрем вышли более 1 тыс. представителей бывшей в оппозиции правительству ушедшей в понедельник в отставку премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины партии Национальной партии Бангладеш (BNP).

Халеда Зия ранее дважды занимала пост премьер-министра Бангладеш. В 2008 году суд приговорил ее к 17 годам лишения свободы за взяточничество. Зия провела в тюремном заключении два года и после условно-досрочного освобождения была помещена под домашний арест. Сторонники BNP утверждают, что вынесенный ей приговор был политически мотивированным. Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу распустил парламент, чтобы сформировать временное правительство после отставки премьер-министра Шейх Хасины. Соответствующее решение содержится в распространенном администрацией главы государства пресс-релизе. Местные СМИ сообщают, что правительственные чиновники в столице Бангладеш в панике покидают рабочие места, опасаясь за свою безопасность. Сотрудники министерств спешно бегут из «Бангладеш Сачибалайя» - правительственного квартала в Дакке. В этом районе расположены офисы различных министерств и правительственных ведомств страны.

Хаос еще больше усилился из-за того, что охранявшая квартал полиция, как сообщается, заявила о своей неспособности обеспечить безопасность этого района. В результате сотрудники ведомств уходят, опасаясь за свою безопасность. Накануне толпы протестующих вышли на улицы Дакки и других крупных городов Бангладеш. Поступала информация о поджогах, вандализме и грабежах. Протестующие разгромили резиденцию премьера, разбили статую основателя страны Шейха Муджибура Рахмана и подожгли его музей, ворвались в здание парламента и офис правящей партии «Авами лиг», нападали на дома представителей этой политической силы, полицейские участки, тюрьму и офисы ведущих телеканалов. За минувшие сутки в столкновениях и пожарах погибли более 100 человек. Пограничная служба Бангладеш усилила бдительность, чтобы предотвратить незаконные пересечения границы. Меры безопасности были усилены, так как многие члены правившей страной до вчерашнего дня партии «Авами лиг» попытались покинуть страну после свержения правительства.