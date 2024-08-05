В Москве прогремел взрыв: есть погибший

Сообщается, что взорвался «неизвестный предмет». Один человек погиб.

По данным телеграм-каналов, «неизвестным предметом» была граната. Она взорвалась в руке у мужчины, который от полученных травм скончался. Утверждается, что жилец квартиры решил таким образом покончить с собой.

Погибшим оказался 62-летний Игорь А., уточняет Mash. Он бывший военный. Мужчина страдал болезнью Паркинсона — на прошлой неделе пытался покончить с собой, наглотавшись таблеток, но у него это не получилось. Откуда у мужчины была граната для самоподрыва, не сообщается.

В МЧС России отметили, что в результате взрыва других пострадавших нет.