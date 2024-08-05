В Грузии заявили, что от них требовали отправить наемников в Украину новость дополнена
Европейцы "требовали от Тбилиси отправки наемников в Украину", заявил спикер грузинского парламента Грузии Шалва Папуашвили.
"Национальное движение" и оппозиция говорили нам, что мы должны были ввести санкции, а "Грузинская мечта" (правящая партия) говорила, что нет, потому что это было бы равносильно втягиванию в войну. Вместе с "Национальным движением" нам и иностранцы говорили, что мы должны были ввести санкции, отправить наемников [в Украину] и так далее. В том числе такое нам говорили и европейцы", - сказал Папуашвили.