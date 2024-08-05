Чтобы поддержать азербайджанских борцов, в Париж прибыл президент Федерации борьбы Азербайджана, министр экономики Микаил Джаббаров.

Сегодня на олимпийском турнире по борьбе в Париже будут разыграны первые комплекты медалей. Бронзовую награду может завоевать азербайджанский борец греко-римского стиля, супертяж Сабах Шариати. Кроме того, сегодня в борьбу вступили 4-кратный призер Олимпиад, многократная чемпионка мира и Европы Мария Стадник и чемпион Европы-2020, дважды серебряный призер чемпионатов мира Сенан Сулейманов.

Ранее на трибунах парижских арен уже были замечены министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев. Первый является президентом Федерации дзюдо Азербайджана, а второй возглавляет Федерацию бокса.

Разумеется, с первых дней Олимпиады наших спортсменов активно поддерживают министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, руководство НОК Азербайджана в лице генсека Азера Алиева и вице-президента Чингиза Гусейнзаде.