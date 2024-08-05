Зурабишвили планирует помиловать Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует помиловать Михаила Саакашвили, так как она находится с ним и его партией «Единое национальное движение» в одном союзе. Об этом сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Ранее Зурабишвили заявила, что подвергается давлению со стороны Европарламента, требующего помиловать осужденного бывшего главу государства Михаила Саакашвили.

Европарламент неоднократно принимал резолюции, в которых призывал президента помиловать Саакашвили. Последняя резолюция с таким призывом была принята в начале марта текущего года. Также к Зурабишвили поступали индивидуальные просьбы евродепутатов. Президент не раз говорила, что не помилует Саакашвили.