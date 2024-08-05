Взрыв и пожары в России

На Усинском газоперерабатывающем заводе в Коми произошло возгорание, пострадавших нет, сообщают российские СМИ.

Пожар начался после взрыва на принадлежащем «Транснефти» нефтеперерабатывающем предприятии, всех сотрудников эвакуировали.

Еще один пожар в Туапсе, горят торговые павильоны на площади до 950 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По уточненным данным, площадь пожара составляет 950 кв. м. Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек», - сказали в пресс-службе МЧС.