Иордания закроет небо для Ирана и Израиля

Вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади предупредил Иран, что королевство не позволит использовать свое воздушное пространство для ударов по Израилю в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в иорданском внешнеполитическом ведомстве.

По его данным, Иордания направила аналогичное предупреждение США и Израилю.

«Глава МИД королевства потребовал от США, Израиля и Ирана, чтобы они [в случае обмена ударами] держались подальше от воздушного пространства Иордании», - приводит телеканал слова источника.

Ас-Сафади совершил 4 августа визит в Тегеран, в ходе которого передал послание короля Абдаллы II президенту Масуду Пезешкиану, касающееся ситуации в регионе и двусторонних отношений.