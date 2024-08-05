Киев получит €4 миллиарда помощи

Совет ЕС утвердил согласованное ранее послами ЕС решение выделить Украине около 4,2 млрд евро из фонда поддержки этой страны. Об этом говорится на официальной странице председательства Венгрии в Совете Еврсоюза в социальной сети Х.

«Завершив письменную процедуру, совет сегодня принял решение провести первый платеж в размере около 4,2 млрд евро в рамках фонда поддержки Украины», - говорится в сообщении.