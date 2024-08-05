Шойгу: Киев не отреагировал на условия Путина

От Киева не поступило реакции на озвученные российским президентом Владимиром Путиным в середине июня условия для переговоров. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что говорить о таких форматах, как прошедшая в Швейцарии конференция по мирному урегулированию конфликта в Украине, предложенной Киевом Формуле мира и других, бессмысленно. «Потому что переговоры без главного переговорщика — это выглядит не очень понятно», — объяснил Шойгу.