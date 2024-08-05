Российские приставы арестовали имущество любимого бойца Трампа

В июле стало известно, что ФНС арестовала счета Нурмагомедова. Причиной назывался долг бойца в размере более 300 миллионов рублей.

По предварительной информации, это связано с долгом спортсмена перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Уточняется, что в список арестованного имущества входит семейный дом в Дагестане и шесть дорогостоящих автомобилей, среди которых Ferrari, Mercedes и BMW.

На фоне этой информации стало известно, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью стримеру Адину Россу назвал Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом.

«Думаю, это Хабиб. Как же он хорош. У него рекорд - 29 побед и ни одного поражения. Потом умер его отец и он закончил. По-моему, он даже не проиграл ни одного раунда», — заявил Трамп, вспомнив, как встретился с Нурмагомедовым на недавнем турнире UFC в Нью-Джерси в начале июня.

В активе Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в ММА. Хабиб завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в апреле 2018 года.