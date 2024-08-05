В Кельбаджаре найдены останки азербайджанских военнослужащих, пропавших без вести два года назад в Лачине, говорится в совместном заявлении Службы государственной безопасности, Генеральной прокуратуры и Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Согласно заявлению, останки были найдены 3 июля этого года на летнем пастбище Юзбулаг в поселке Истису Кельбаджарского района. В результате экспертиз, проведенных Объединением судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения и Центром генетических исследований Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности, была установлена их принадлежность Фирдовси Абдуллаеву (2003 г.р.) и Фариду Мамедову (2003 г.р.), пропавшим без вести в марте 2022 года. Причина гибели солдат, которые заблудились из-за внезапной смены погодных условий и метели в высокогорной и труднопроходимой местности, – обморожение из-за длительного пребывания на морозе.

О нахождении останков тел военнослужащих было объявлено их семьям на встрече в Госкомиссии 5 августа. В настоящее время совместно с профильными госорганами проводятся мероприятия по захоронению останков.