Российские власти отказали турецкой компании

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций отказала Efes Breweries International BV (Anadolu Efes) в покупке доли бельгийской AB InBev Efes BV в российском СП , сообщает РБК со ссылкой на источники.

Заседание комиссии, которое проводил министр финансов Антон Силуанов, прошло 20 июня. Источники РБК не сообщили причин отказа. Минфин отказался от комментария на запрос Рейтер.

AB InBev Efes BV - совместное предприятие Anadolu Efes и бельгийской Anheuser-Busch InBev, которое управляет их российским бизнесом через компании АБ ИнБев Эфес, ИнБев Трейд, Восток Солод и Бастилс Тех (бренды Bud, Hoegaarden, Клинское и другие).

AB InBev Efes сообщила о намерении продать неконтрольный пакет в российском СП в апреле 2022 года, а затем в декабре 2023 года было достигнуто соглашение с ее турецким партнером.

Anadolu Efes сообщила РБК, что сделка подлежит обязательному согласованию регулирующих органов и российского правительства, «этот процесс продолжается». Бизнес в России продолжает работать в обычном режиме под руководством Anadolu Efes.