Известный американский актер, комик, продюсер, рэпер и автор песен Уилл Смит выступит c концертом в Баку 13 сентября в рамках «Формулы-1» Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2024.

Все обладатели сидячих билетов на Гран-при Азербайджана получат бесплатный доступ на концерт.

Уилл Смит начал свою карьеру в индустрии развлечений как рэпер, известный как The Fresh Prince, и добился широкого признания после телешоу The Fresh Prince of Bel-Air. Позже он перешел к успешной карьере в кино, снявшись в таких известных фильмах, как «День независимости», «Люди в черном», «Али» и «В погоне за счастьем». Благодаря своим талантам и природной харизме Смит получил множество наград и стал одной из самых известных звезд Голливуда.

Билеты доступны на www.bakucitycircuit.com.