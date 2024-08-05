Отдел информации 16:51

С начала прошлой недели в США началась паника, которая вчера, 5 августа, привела к обвалу азиатских бирж, в результате мировые фондовые рынки потеряли 6,4 триллиона долларов. Это крупнейший удар по мировой экономике с момента мирового финансового кризиса 2008 года, и, хотя сейчас на биржах наблюдается рост индексов, инвесторов не покидают беспокойство и тревога. Отметим, что ужасы для бирж в понедельник начались в Азии, где японский индекс Nikkei 225 упал почти на 14 процентов, что стало худшим днем после «Черного понедельника» 1987 года. Европейские рынки последовали его примеру, а британский FTSE 100 пережил самое резкое однодневное падение более чем за год.

Спровоцировать распродажу смогла тревога по поводу экономической ситуации в США, усиленной неожиданно слабым отчетом о рабочих местах в пятницу. Это произошло всего через день после того, как Федеральный резерв решил сохранить процентные ставки на прежнем уровне, что побудило критиков обвинить Центральный банк в слишком долгом ожидании снижения ставок. Ориентированный на технологии Nasdaq также пострадал из-за акций Apple, которые оказались под давлением после того, как стало известно, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократила свою огромную долю в технологическом гиганте. Apple - крупнейшая в мире публичная компания с рыночной стоимостью более 3 триллионов долларов, и динамика ее акций оказывает значительное влияние на более широкий рынок. Акции, связанные с бумом вокруг искусственного интеллекта, включая Nvidia, также были проблемными в последние дни.

Обвал азиатских бирж продолжался в течение дня 5 августа, затем наступило утро в США, и как только биржи начали свою работу, индексы на Нью-Йоркской бирже рухнули под воздействием паники. Уолл-стрит пережил худший день почти за два года после распродажи на мировом фондовом рынке, вызванной опасениями рецессии в США. Ведущие фондовые индексы Америки - S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite - упали в ходе волатильных торгов в начале дня в Нью-Йорке, а затем немного отступили. S&P закрылся падением на 3 процента, что стало самым большим дневным падением с сентября 2022 года, на отметке 5 186,33. Dow закрылся с падением на 2,6 процента - до отметки 38 704,06, потеряв более 1 000 пунктов. Nasdaq закрылся с падением на 3,4 процента - до отметки 16 200,08.

6 августа на азиатских биржах ситуация начала относительно стабилизироваться. Индекс Nikkei на открытии торгов во вторник отыграл больше половины потерянного в ходе исторического обвала, произошедшего в понедельник, 5 августа. В начале торговой сессии рост составил 7,99 процента, индекс вышел на отметку в 33 971,7 пункта. Но на этом фоне резко ослаб курс национальной валюты по отношению к доллару. С открытия торгов курс доллара к йене укрепился на 1,88 процента, до отметки в 146,17 — 146,19 иены за доллар. В последующие часы индекс Nikkei продолжал расти, и во второй половине дня рост превысил 10 процентов. В Южной Корее Kospi открылся резким ростом во вторник, прибавив 4,35 процента и достигнув 2547,66 за первые 15 минут торгов, восстановившись после крупнейшего дневного падения почти в 9 процентов в понедельник из-за опасений рецессии в США и слабых показателей крупных технологических компаний. Основные акции в Сеуле начали позитивно, Samsung Electronics, SK hynix, LG Energy Solution, Hyundai Motor, LG Chem и SK Innovation показали значительный рост. Местная валюта также немного укрепилась по отношению к доллару во вторник. По данным The Japan Times, росту способствовали успокаивающие заявления представителей центральных банков, что ослабило опасения инвесторов.