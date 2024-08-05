В ХАМАС определились с преемником Хании
Политическое крыло ХАМАС возглавит Мухаммад Исмаил Дервиш, преемник Исмаила Хании. Информацию об этом распространил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на неназванные источники.
Источники сообщили, что Мухаммад Исмаил Дервиш, проживающий в Катаре, будет возглавлять политбюро ХАМАС до новых выборов.
Ранее сообщалось, что организацию временно возглавит бывший глава ХАМАС Халид Машаль. Арабские СМИ отмечают, что это решение было отменено, поскольку лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар категорически против возвращения Машаля.