Теперь Харрис выбирает

В минувшие выходные, 3-4 августа, как сообщало издание Politico, Харрис провела несколько встреч и телефонных бесед с возможными претендентами на выдвижение кандидатом в вице-президенты. Ожидается, что Камала Харрис официально назовет имя своего кандидата в вице-президенты в течение нескольких часов. Кандидат Харрис присоединится к ней на крупном митинге в Филадельфии 6 августа, после чего отправится в турне по основным штатам, сообщает The New York Times.

В то же время Reuters пишет, что Харрис еще выбирает между Тимом Уолцом и губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро.

Несколько минут назад появились сообщения, что Камала Харрис, баллотирующаяся на пост президента США от Демократической партии, приняла решение выбрать кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты Тима Уолца, сообщил 6 августа телеканал CNN со ссылкой на четыре источника. Об этом же пишет Associated Press, ссылаясь на источники.

Накануне Reuters сообщало, что Харрис сузила круг поисков кандидата на пост вице-президента до двух человек. «Финалистами» стали губернаторы Миннесоты и Пенсильвании Тим Уолц и Джош Шапиро.

В своем обращении к сторонникам в понедельник вечером действующий вице-президент США заявила, что еще не приняла решения. «Я знаю, что многие из вас с нетерпением ждут, кого я выберу для участия в предвыборной кампании и, надеюсь, в Белом доме в качестве вице-президента», — написала она.

«Хотя я еще не приняла решение, для меня важно, чтобы рядовые сторонники, такие как вы, имели непосредственную информацию о ходе гонки», — сказала она, предложив избирателям возможность зарегистрироваться по ссылке, чтобы первыми получать новости об объявлении.

Выбор «напарника» — одно из самых важных решений в политической карьере Харрис, поскольку она спешно организует кампанию, чтобы бросить вызов кандидату от республиканцев Дональду Трампу на выборах 5 ноября.

51-летний Шапиро - восходящая звезда Демократической партии. Он обладает высоким рейтингом одобрения в Пенсильвании — важном с точки зрения голосов выборщиков штате. Действующий губернатор Пенсильвании решительно поддерживает Израиль, что может оттолкнуть некоторых прогрессивных избирателей.

60-летний Уолц — бывший член Национальной гвардии армии США и бывший школьный учитель. На посту губернатора он выступал за бесплатное школьное питание и расширенный оплачиваемый отпуск для рабочих. «Целевая аудитория» Уолца — сельские белые избиратели.

Помимо Шапиро и Уолца в число претендентов входили сенатор США от Аризоны Марк Келли, министр транспорта Пит Буттеджич, губернатор Кентукки Энди Бешир и губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер. Искать кандидатуры на пост вице-президента Харрис начала вскоре после того, как баллотироваться на пост главы Белого дома отказался Джо Байден.