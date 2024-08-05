Путин потребовал, чтобы Иран ограничил свою атаку на Израиль

По их словам, Путин посоветовал Хаменеи не причинять вред израильскому гражданскому населению в рамках запланированного Тегераном ответного удара после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Президент России Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана Али Хаменеи действовать сдержанно по отношению к Израилю. Об этом Reuters рассказали два высокопоставленных иранских чиновника.

Послание от Путина передал Хаменеи секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Вчера он встретился в Тегеране с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и командующим иранской армией Мохаммедом Багери.

По словам иранских чиновников, беседовавших с Reuters, визит Шойгу был лишь одним из нескольких каналов, по которым Москва донесла свое требование до Ирана. И это при том, что Кремль, имеющий тесные отношения с ХАМАС, решительно осудил ликвидацию Исмаила Хании, назвав ее «политическим убийством».

Источники Reuters добавили, что Ближний Восток находится сейчас «на грани большой войны».

При этом 6 августа газета The New York Times со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных чиновников из КСИР сообщала, что Россия начала поставлять Ирану современные системы ПВО для отражения возможной атаки Израиля. Они подтвердили, что Тегеран обратился с такой просьбой к Москве как к своему близкому союзнику.