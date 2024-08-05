Россия высылает молдавского дипломата

Россия в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Молдовы в Москве. Об этом сообщают в МИД России.

Отмечается, что временный поверенный в делах Республики Молдова в Российской Федерации Александру Кетрару был вызван в ведомство для получения официального протеста. Протест связан с продолжающейся недружественной политикой Кишинева в отношении Москвы.

В ходе встречи Кетрару вручили ноту с уведомлением о том, что российская сторона объявляет сотрудника молдавского посольства персоной нон грата. Это решение стало ответной мерой на аналогичный шаг молдавских властей от 1 августа, когда МИД Молдовы объявил персоной нон грата военного атташе посольства РФ.