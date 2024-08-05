Армяне не пустили кокаин в Турцию

На днях сотрудники армянской таможни подвергли таможенному контролю гражданина Доминиканской Республики М. Х., прибывшего в страну транзитным рейсом из Доминиканской Республики, его чемодан и ручную кладь.

В результате таможенного досмотра в прошитых боковых частях чехла для фотоаппарата, находящегося в чемодане гражданина, и в пришитой части чехла для ноутбука были обнаружены 3 упаковки общим весом 3 килограмма, содержащие наркотическое вещество типа «кокаин».

Латиноамериканец был задержан и позже арестован решением суда. Согласно сведениям, полученным в результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий, Республика Армения в данном случае была транзитной страной, а местом сбыта кокаина была Турция.