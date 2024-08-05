Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что на встречах в рамках его рабочей поездки в Баку обсуждались попытки Запада вмешаться в процесс выстраивания безопасности на Южном Кавказе.

Во вторник в Баку Шойгу встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также секретарем Совета безопасности при президенте Азербайджана Рамилем Усубовым.

«Обсуждался самый широкий круг вопросов, - сказал Шойгу журналистам. - Это, конечно, в первую очередь безопасность на Южном Кавказе. Это мирное соглашение с Арменией, 10-я редакция которого передана Еревану. Это, конечно, очень активные попытки Запада вмешаться в этот процесс».

Также обсуждались транспортные проекты, в частности коридор «Север-Юг», добавил Шойгу.

«И, конечно, идея Ильхама Гейдаровича Алиева о переговорах в формате «3+3». Она нами поддерживается, и мы обсудили и эту тему. И, конечно, это надо продолжать - тем более, что формула «3+3» годна не только для данного конкретного случая, но и, конечно, на перспективу по стабилизации обстановки здесь, в целом, на Южном Кавказе», - сказал секретарь СБ РФ.