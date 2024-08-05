Мехмет Шимшек бьет тревогу: кризис может ударить и по Турции

Усугубление кризиса на Ближнем Востоке может оказать негативное влияние как на Турцию, так и на регион в целом, заявил министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек. Министр отметил, что кризис может больше всего затронуть нефтяной и туристический сектора.

«Рынок работает с допущением, что кризис на Ближнем Востоке не распространится. Однако напряженность в регионе уже оказывает влияние на экономику. Если бы не напряженность, текущий дефицит турецкого бюджета был бы не 2 процента, а ниже 1,5 процента», - поделился министр.

Шимшек также рассказал о программе дезинфляции, запущенной правительством, и заявил, что в июле инфляция снизилась до 61 процента.

«С сентября прошлого года мы начали реформы и программу стабилизации. Главный приоритет этой программы – избавить нашу нацию от бедствия высоких цен. Суть программы заключается в устранении инфляции. Для этого мы предусмотрели переходный период в один год. В июне мы завершили переходный период. С июня годовая инфляция начала снижаться. В мае инфляция достигла 75 процентов, а теперь снизилась до 61 процента. Мы твердо намерены снижать инфляцию. Первые положительные результаты мы увидим в 2025 году», - отметил министр.