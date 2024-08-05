Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что организация переживает потерю Фуада Шукра, недавно ликвидированного Израилем, и пообещал ответить за его убийство.

«Я лично знал и ежедневно общался с Фуадом Шукром. Он принадлежал к поколению отцов-основателей «Хезболлы». Мы каждый день беседовали в шесть часов вечера. Сионисты задаются вопросом - а что насчет ответа на ликвидацию Фуада Шукра? Мы им говорим - все то, что было в последние дни - это еще не ответ», - сказал лидер «Хезболлы».

По его словам , израильские самолеты «провокативно летают над районами Южного Бейрута и внушают панику».

Насралла также упомянул про гибель лидера ХАМАС Исмаила Хании, назвав ее «большой потерей», которая, однако, «не ослабит палестинское сопротивление».

«Смерть Исмаила Хании - тоже большая потеря для нас, и для палестинского народа, но она не ослабит палестинское сопротивление».

По словам Насраллы, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет изгнать жителей Газы в Египет и расширить расселение евреев на Западном берегу реки Иордан.

Лидер «Хезболлы» затем обратился к жителям израильской Хайфы, призвав их быть «готовыми к любому сценарию». Он также назвал сирийскую оппозицию «коллаборантам Израиля».