В Баку мать хотела продать своего ребенка в соцсетях

В Баку органы опеки забрали из семьи ребенка, которого мать пыталась продать через социальные сети. Женщина записала видеообращение, которое изучили сотрудники Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей.

При содействии сотрудников Министерства внутренних дел, Министерства труда и социальной защиты населения и исполнительной власти Насиминского района ребенок был изъят из семьи и передан под опеку государства.

В Госкомитете призвали граждан уведомлять профильные органы о подобных случаях для их своевременного предотвращения.