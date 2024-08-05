Толпы нигерийцев вышли на протесты с российскими флагами

Полиции Нигерии арестовала в штатах Кано, Кадуна, Кацина и Баучи не менее 30 участников антиправительственного протеста «Покончим с плохим управлением», размахивавших российскими флагами.

Всего по стране было задержано 873 человека, включая портного по имени Ахмед Белло, у которого при себе было большое количество флагов РФ, сообщает местное издание Punch со ссылкой на заявления начальника штаба обороны генерала Кристофера Мусы.

Задержания начались после того, как президент Нигерии Бола Тинубу поручил службам безопасности принять жесткие меры в отношении тех, кто вывешивает в стране российскую символику.

«Изначально, когда начался протест, они (протестующие) говорили, что это мирный протест, но мы поняли, что есть люди, готовые воспользоваться акцией, чтобы устроить хаос», — объяснил Муса во время брифинга. Он добавил, что власти обеспокоились ситуацией, когда на территории Нигерии были вывешены иностранные флаги, а демонстранты стали заниматься грабежами и воровством.

Власти Нигерии не одобряют действия людей, вывешивающих флаги РФ, предупредил генерал: «Это преступление сопоставимо с государственной изменой, и оно будет рассматриваться как таковое». Он также отметил, что большая часть тех, кто демонстрирует иностранные символы, — это дети, которых к этому подталкивают. «Мы следим за теми, кто их спонсирует. Мы установили тех, кто стоит за этим, и собираемся принять против них серьезные меры», — сказал Муса.