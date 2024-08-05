Камала Харрис официально кандидат в президенты
Вице-президента США Камалу Харрис официально выдвинули в качестве кандидата в президенты от Демпартии США.
Ее поддержали большинство партийных делегатов на виртуальной «перекличке», сообщает The New York Times.
Демократическая партия должна была выдвинуть своего кандидата в президенты на съезде, который пройдет в Чикаго 19–22 августа. Однако Национальный комитет партии решил провести онлайн-голосование партийных делегатов за две недели до съезда, в начале августа, чтобы не пропустить сроки подачи документов на включение своего кандидата в бюллетени в Огайо.