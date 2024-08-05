Руководитель прокремлевского «Центра политической информации» Алексей Мухин в эфире государственного телеканала «Россия-1» заявил, что «поставка в Украину истребителей F-16 свидетельствует о том, что тактическое ядерное оружие также передали».

«Во-первых, F-16 уже есть, и я уверен, что тактическое ядерное оружие уже есть. К сожалению, практика показывает, что когда они о чем-то заявляют, то это произошло несколько месяцев назад», - сказал Мухин.

Украина отказалась от своего ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности от России и США в рамках Будапештского меморандума. Несмотря на это, прокремлевские СМИ и официальные лица неоднократно распространяли нарратив о ядерном оружии после начала вторжения России в феврале 2022 года.