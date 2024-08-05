Страшная статистика: азербайджанцы тонут все чаще

Ульвия Худиева 21:09

Как и каждый год, этим летом на азербайджанских пляжах тонут люди. С начала купального сезона море почти каждый день уносит жизни, иногда за один день тонет 2-4 человека, порой купальщики тонут целыми семьями. В современном мире, где ценность человеческой жизни ниже, такие трагедии воспринимаются как обыденность и часто не выходят за рамки сухих новостей.

Все более ухудшающаяся статистика утоплений поднимает необходимость обсуждения этой темы. Как сообщает корреспондент haqqin.az, в настоящее время продолжаются поиски Искендера Гусейнова, 1972 года рождения, который, предположительно, утонул в неохраняемой зоне 30 июля на территории Хатаинского района. В прошлом месяце 15-летний Анар, его брат, 16-летний Абид и их родственник, 17-летний Агаширин Агаев утонули в море. «У меня двое детей, я привел их на море. Пусть они лучше сломают руки и ноги, но останутся в живых», - со слезами на глазах умолял отец спасателей, которые искали его детей. Однако надежды оказались тщетными, тела всех троих подростков были найдены.

16 июля утонули студенты третьего курса Бакинского инженерного университета Расул Нурмамедли и его друг, студент третьего курса Азербайджанского государственного экономического университета Имран Джебраилов. 21 июля глава клуба «Агдаш» Рахман Алиев утонул в водном канале в районе Агдаш вместе со своим близким родственником, пытаясь его спасти. Также в июле в Джалилабаде утонули двое подростков в водном канале. 10 июня в Дюбенди утонул Микаил Мирзаев, 1979 года рождения, 14 июня — малолетний ребенок на пляже Бильгя, 24 июня — 23-летний житель Хачмаза Адиль Хасратов утонул в море в Новханы. В СМИ также достаточно сообщений о случаях утопления в реках и водных каналах в Нефтчале, Гейгеле, Мингечавире и других районах. В июне-июле этого года только в Баку в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило в общей сложности 30 обращений, связанных с утоплением. Из них 13 случаев закончились летальным исходом. Начальник отдела по связям с общественностью и пропаганде Государственной службы по контролю за малыми судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям, полковник-лейтенант внутренней службы Акшин Алили сообщил haqqin.az о зонах с высоким риском утопления в море. По его словам, в результате мониторинга были выявлены особо опасные зоны. В районе Хазар в поселке Шувелан крайне опасными являются районы, известные как «Миль-Кая» и «Северная ГРЭС».

«На Северной ГРЭС находится гидроэлектростанция, где для охлаждения двигателей используется морская вода. Вода забирается из моря, охлаждает двигатели и затем сбрасывается обратно в море. В результате соединения моря и канала в этом месте возникают быстрые течения и водовороты. Поэтому эта зона очень опасна», - сказал Алили. Он отметил, что в районе «Миль-Гая» есть внезапные глубины, а рельеф изобилует скалами, что также делает его опасным. Даже на берегу человек может поскользнуться и упасть. В районе Бильгя, в месте, известном как «12-й переулок», и в зоне между Нардараном и Бильгя есть внезапные глубины, и после северного ветра скорость подводных течений увеличивается. Происходит течение в сторону моря. Дно размывается, создавая опасность утопления. Человек может не заметить, как его внезапно начинает уносить вглубь моря течением, которое не видно глазом. Люди попадают в это течение и тонут из-за паники. В районе «Эстакада» и в зонах, расположенных близко к порту в поселке Зире, купаться тоже опасно. Там проводились работы по бурению и созданию искусственных каналов для подхода судов. Купание в таких местах становится опасным. На пляже «Маяк» в Гарадагском районе подводные течения превышают норму. Там тоже купаться опасно из-за наличия скал. Пляжи «Сары Кая» между поселками Горадиль и Новханы также считаются опасными для купания. Начальник отдела сообщил, что на пляжах, контролируемых Государственной службой по контролю за малыми судами и спасению на водах МЧС, с начала сезона не было зарегистрировано ни одного смертельного случая утопления. Были спасены 95 человек, столкнувшихся с угрозой утопления: «На всех пляжах, которые находятся под нашим контролем, присутствуют спасатели. Если происходит инцидент, спасатель сразу приходит на помощь и вытаскивает человека из опасной ситуации. Однако в неконтролируемых, неофициальных зонах такие меры не проводятся, так как они не предназначены для купания. Люди должны быть очень внимательны при выборе пляжа. Если там нет буев, обозначающих границы заплыва, туда не следует идти. Отсутствие информационных щитов и спасателей указывает на опасность этой зоны».