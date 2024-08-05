Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Лудогорецу» в Баку обновлено 22:00
Матч «Карабах» - «Лудогорец» завершился.
Со счетом 2:1 победили болгары. На 89-й минуте автор второго гола Видаль получил вторую желтую карточку и был удален. Но за оставшееся время «Карабаху» не удалось реализовать численное преимущество. Все решится в ответной игре через неделю.
*** 21:48
На 87-й минуте «Лудогорец» делает счет 2:1.
И вновь болгары забивают головой. Отличился Кайо Видаль.
*** 21:28
На 65-й минуте Жуниньо сравнивает счет – 1:1!
После удара головой Яссина Бензиа Жуниньо добил мяч в ворота.
*** 21:17
На 56-й минуте «Лудогорец» открывает счет.
Ударом головой после подачи со штрафного отличился Диниш Алмейда.
*** 21:09
На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между азербайджанским «Карабахом» и болгарским «Лудогорецом».
После первого тайма счет 0:0. Началась вторая половина матча.
Составы команд
«Карабах»: Фабиян Бунтич, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Марко Вешович, Торал Байрамов, Жулио Ромао, Марко Янкович, Яссин Бензиа, Леандро Андраде, Абделла Зубир, Жуниньо.
«Лудогорец»: Хендрик Бонманн, Оливье Вердон, Диниш Алмейда, Сон, Антон Недялков, Дерой Дуарте, Якуб Пиотровски, Педро Наресси, Бернард Текпетей, Кайо Видаль, Квадво Дуа.
Судит матч бригада арбитров из Швейцарии во главе с Урсом Шнайдером.
Ответная игра состоится 13 августа в Разграде.
Победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с загребским «Динамо». Проигравший отправится в Лигу Европы, где в раунде плей-офф встретится с победителем пары «Петрокуб» (Молдова) – «Нью Сейнтс» (Уэльс).