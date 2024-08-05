Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Лудогорецу» в Баку обновлено 22:00

Отдел спорта

Матч «Карабах» - «Лудогорец» завершился.

Со счетом 2:1 победили болгары. На 89-й минуте автор второго гола Видаль получил вторую желтую карточку и был удален. Но за оставшееся время «Карабаху» не удалось реализовать численное преимущество. Все решится в ответной игре через неделю.

*** 21:48

На 87-й минуте «Лудогорец» делает счет 2:1.

И вновь болгары забивают головой. Отличился Кайо Видаль.

*** 21:28

На 65-й минуте Жуниньо сравнивает счет – 1:1!

После удара головой Яссина Бензиа Жуниньо добил мяч в ворота.

*** 21:17

На 56-й минуте «Лудогорец» открывает счет.

Ударом головой после подачи со штрафного отличился Диниш Алмейда.

*** 21:09

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между азербайджанским «Карабахом» и болгарским «Лудогорецом».

После первого тайма счет 0:0. Началась вторая половина матча.

Составы команд

«Карабах»: Фабиян Бунтич, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Марко Вешович, Торал Байрамов, Жулио Ромао, Марко Янкович, Яссин Бензиа, Леандро Андраде, Абделла Зубир, Жуниньо.

«Лудогорец»: Хендрик Бонманн, Оливье Вердон, Диниш Алмейда, Сон, Антон Недялков, Дерой Дуарте, Якуб Пиотровски, Педро Наресси, Бернард Текпетей, Кайо Видаль, Квадво Дуа.

Судит матч бригада арбитров из Швейцарии во главе с Урсом Шнайдером.

Ответная игра состоится 13 августа в Разграде.

Победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с загребским «Динамо». Проигравший отправится в Лигу Европы, где в раунде плей-офф встретится с победителем пары «Петрокуб» (Молдова) – «Нью Сейнтс» (Уэльс).

 