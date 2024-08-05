Турция создает свой «Железный купол»

Об этом сообщает телеканал TRT Haber по итогам заседания исполкома оборонной промышленности, проходившего в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Многоуровневая система противовоздушной обороны «Железный купол» с использованием искусственного интеллекта будет создана в Турции.

Отмечается, что проект «Железный купол» предусматривает интеграцию систем ПВО в единую сеть и передачу по ней информации для принятия решений в режиме реального времени.

По информации телеканала, также рассматривались проекты закупок для ВС национального истребителя KAAN, БПЛА Bayraktar TB3, Akinci и Aksungur, дронов-камикадзе и мини-беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы, защиты от БПЛА различного класса.

На заседании в том числе обсуждались проекты модернизации бронетанковой техники, состоящих на вооружении турецкой армии боевых самолетов с учетом отечественных возможностей, закупок систем командования, управления и связи, говорится в сообщении.