Олимпийский финал на Stade de France: Анна Скидан в борьбе за медали

Сегодня в 21:57 по бакинскому времени на знаменитом парижском стадионе Stade de France начнется финал легкоатлетических соревнований по метанию молота среди женщин.

В число 12 участниц борьбы за медали пробилась и представительница Азербайджана Анна Скидан. Она заняла в квалификации 6-е место, метнув снаряд на 72,55 метра.

Для Анны это четвертая Олимпиада. Она впервые смогла выйти в финал.

32-летняя уроженка Луганска выступает за Азербайджан с 2015 года. В 2016 году он стала бронзовым призером чемпионата Европы в Амстердаме.