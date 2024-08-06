Россияне продвигаются в Нью-Йорке
Российские войска продолжают продвигаться в Нью-Йорке Донецкой области.
Как сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает ситуацию на фронте, в сети появились кадры поднятия российского флага над учебным корпусом Нью-Йоркской специальной общеобразовательной школы-интерната № 38, что в северо-западной части поселка.
Ранее сообщалось, что украинские войска отступили с позиций к востоку от Нью-Йорка Донецкой области.
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