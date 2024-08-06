Россияне продвигаются в Нью-Йорке

Российские войска продолжают продвигаться в Нью-Йорке Донецкой области.

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает ситуацию на фронте, в сети появились кадры поднятия российского флага над учебным корпусом Нью-Йоркской специальной общеобразовательной школы-интерната № 38, что в северо-западной части поселка.

Ранее сообщалось, что украинские войска отступили с позиций к востоку от Нью-Йорка Донецкой области.