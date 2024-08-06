Мадуро показал, как удаляет WhatsApp ВИДЕО

Президент Венесуэлы Николас Мадуро удалил со своего телефона мессенджер WhatsApp и призвал сторонников перейти в Telegram.

По его словам, через WhatsApp неизвестные угрожают родственникам венесуэльских солдат и полицейским.

«Венесуэльская семья, венесуэльская молодёжь, мужчины и женщины, патриоты, хотите мира? Удалите WhatsApp!», - воскликнул Мадуро, пообещав впредь пользоваться Telegram.