Мадуро показал, как удаляет WhatsApp ВИДЕО
Президент Венесуэлы Николас Мадуро удалил со своего телефона мессенджер WhatsApp и призвал сторонников перейти в Telegram.
По его словам, через WhatsApp неизвестные угрожают родственникам венесуэльских солдат и полицейским.
«Венесуэльская семья, венесуэльская молодёжь, мужчины и женщины, патриоты, хотите мира? Удалите WhatsApp!», - воскликнул Мадуро, пообещав впредь пользоваться Telegram.
August 6, 2024
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