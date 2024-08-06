После поединка за бронзу на борцовском олимпийском турнире в Париже между иранцем Амином Мирзазаде и азербайджанским борцом Сабахом Шариати одержавший победу Мирзазаде проявил дань уважения к Шариати.

26-летний действующий чемпион мира и новоиспеченный бронзовый призер Олимпиады посадил на шею 35-летнего ветерана Шариати и под аплодисменты трибун несколько секунд покатал.

Тут важно отметить, что Сабах Шариати – иранец, с 2013 года выступающий за Азербайджан.