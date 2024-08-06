Китай готовится к большой войне

Китай активно накапливает сырьевые ресурсы, готовясь к вероятной торговой или даже полноценной войне с США в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет The Times.

"Когда Китай был в полном галопе, промышленность страны поглощала мировые редкоземельные металлы и энергию. Сейчас он растет медленнее, но все еще покупает огромные объемы товаров. Накапливает их - для чего именно? Дальнейшая попытка вытеснить США на мировых рынках или что-то более зловещее?" - спрашивает автор в начале публикации.

Он отмечает, что Пекин, вероятно, ожидает, что в случае переизбрания Трампа тот свернет американскую помощь Украине и сосредоточится на сдерживании Китая. Это может спровоцировать определенную напряженность вокруг Тайваня и, как следствие, может начаться возглавляемая США морская блокада китайских портов.

"С этой точки зрения текущее накопление китайскими властями имеет определенный смысл. Покупаются не только минералы, связанные с обороной, не только газ и нефть, но и пшеница, кукуруза и соевые бобы, которыми кормят 400 миллионов свиней в Китае", - отмечает The Times.

Урок войны в Украине для китайских военных планировщиков заключается в том, что сегодня не эпоха блицкригов. Только за один 2022 год Россия выпустила по украинцам 11 миллионов артиллерийских снарядов. А это огромные объемы металлов.

Подобно тому, как Владимиру Путину не удалось захватить Киев в первые дни его войны против Украины, китайское вторжение на Тайвань вряд ли будет быстрым нокаутирующим ударом, как во время штабных учений.

Поэтому Китай, похоже, и не надеется на блицкриг. По оценкам США, Пекин тратит около 700 миллиардов долларов, что чуть ниже американского уровня расходов, на модернизацию своих вооруженных сил. Он уже может похвастаться крупнейшим военно-морским флотом в мире, крупнейшей береговой охраной и морской милицией, крупнейшей армией и субстратегическими ракетными силами, а также значительными достижениями в области гиперзвуковых ракет и квантовых вычислений.

Основой этого оборудования являются металлы и минералы, которые исчезают на складах Китая. Это медная проводка, которая используется в системах наведения; никель, который используется в броне танков, в военных батареях и аэрокосмических сплавах; литий, который питает китайские разведывательные спутники; сурьма, которая пригодится для бронебойных пуль и очков ночного видения.

"Си намекает, что 2027 год является целевым годом для "воссоединения" Китая с Тайванем. Именно тогда мир изменится. Пришло время, как говорили в окопах, копать или умирать", - резюмирует автор публикации.