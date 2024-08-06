Сенсационное интервью спецпредставителя Алиева: когда будет подписан мирный договор с Арменией?

Фархад Мамедов 6 августа 2024, 23:38

Помощник президента Азербайджана Эльчин Амирбеков после проведенной им несколько дней назад серии переговоров в Вашингтоне озвучил позицию официального Баку относительно условий, при которых может быть подписан мирный договор с Арменией. В интервью региональному корреспонденту «Радио Свобода» Джошуа Кучеру Амирбеков заявил, что подписание мирного договора невозможно до тех пор, пока не будет изменена Конституция Армении. «В этом документе есть территориальные претензии к Азербайджану», — сказал спецпредставитель президента.

Более того, Амирбеков заявил, что это единственное препятствие на пути мирного процесса на данный момент: «Мы хотим быть уверены, что мирное соглашение с Арменией сделает невозможным любой будущий возврат к реваншизму или любым территориальным претензиям к Азербайджану, свидетелями которых мы стали. Для нас неприемлемо, что Армения рассматривает мирные переговоры и окончательное подписание договора как тактику срыва, направленную на укрепление своего военного потенциала и начало этой истории заново». Напомним, что за несколько дней до этого интервью Амирбеков завершил свой визит в Вашингтон, где провел переговоры с высокопоставленными американскими чиновниками, в том числе с помощником государственного секретаря Джеймсом О'Брайеном. Основной целью этого визита предположительно было обсуждение хода мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Как известно, американские официальные лица призывают стороны к скорейшему подписанию мирного договора. Однако из интервью Эльчина Амирбекова следует, что позиция официального Баку не изменилась и подписание мирного договора невозможно до тех пор, пока Армения не исключит из своей Конституции положение о территориальных претензиях к Азербайджану. Это означает, что мирный договор не будет подписан на полях COP29, как на это надеялись на Западе. Более того, вряд ли это произойдет и до 2027 года, ибо подготовка и принятие нового проекта Конституции в Армении запланированы лишь на 2027 год.

«Существует распространенное мнение, что важно как можно скорее завершить мирные переговоры и, возможно, подписать проект соглашения в ноябре в рамках COP29. Но мы полагаем, что это не будет иметь смысла без ссылки на территориальные претензии к Азербайджану, которые зафиксированы в Конституции Армении. Более того, я считаю, что подобное может быть контрпродуктивно, поскольку в случае поспешного подписания проекта соглашения, если юридические барьеры сохранятся, они могут позволить Армении реанимировать свои территориальные претензии в будущем, когда баланс сил в регионе изменится в их пользу», — сказал Амирбеков. Напомним, что в преамбуле действующей Конституции Армении имеется ссылка на Декларацию независимости. В Декларации независимости, в свою очередь, отражено решение, принятое Национальным собранием Армении и сепаратистским «парламентом» упраздненного Баку НКАО о присоединении этого азербайджанского региона к Армении. Официальный Баку неоднократно заявлял на различных уровнях, что данное положение, дающее основание для территориальных претензий к Азербайджану, является главным препятствием для подписания мирного договора. Действительно, в текущем проекте мирного договора, который в настоящий момент обсуждается, есть пункт о том, что стороны не имеют территориальных претензий друг к другу. Также стороны соглашаются, что при выполнении своих обязательств по мирному договору не будут ссылаться на свое внутреннее законодательство. Однако азербайджанская сторона не удовлетворяется этим и требует исключения данного положения из Конституции Армении. В интервью «Радио Свобода» спецпредставитель президента обосновал это требование Баку следующим образом:

«Если мы оставим действующую Конституцию без изменений или пренебрегаем ею, это означает, что даже если мы подпишем мирное соглашение, новое правительство может прийти и отменить его, потому что этот документ технически противоречит той же действующей Конституции. Конституционный суд Армении также может постановить, что мирное соглашение незаконно, поскольку в главном законе страны закреплены иные положения», — заявил Амирбеков. Ереван уже несколько месяцев настаивает на том, что изменение Конституции является внутренним делом Армении. При этом премьер-министр Пашинян в начале этого года заявил, что стране нужен совершенно иной Основной Закон. Два месяца назад глава армянского правительства поручил разработать и утвердить проект документа до конца 2026 года. По словам Амирбекова, Пашинян также обсуждал с представителями азербайджанского правительства этот вопрос. «Теперь он хочет выдвинуть аргумент, что это политически очень тяжелый процесс или что проект Конституции может быть готов только в 2027 году. Очень хорошо, это тоже вариант, но готов ли внешний мир ждать так долго, пока будет подписан мирный договор между Арменией и Азербайджаном? Потому что очевидно, что нам не нужно торопиться и подписывать бумажку, которая может быть аннулирована новым правительством», — сказал спецпредставитель президента. «Если Армения хочет разработать новую Конституцию, это ее внутреннее дело и право, речь идет об изменении преамбулы», — продолжил Амирбеков, добавив, что «для этого не нужны годы для обсуждений». «Вы хотите добиться мира с Азербайджаном или оставить возможность для нового конфликта?» Я думаю, что если они зададут такой вопрос, то большинство армян поддержит мир, потому что в 2021 году, когда Пашинян после своего худшего поражения в Карабахской войне призвал к внеочередным выборам, его партия победила. При обычных обстоятельствах любой лидер, проигравший такую войну, потерпел бы сокрушительное поражение на выборах, но он победил», — сказал Амирбеков. Еще одним проблемным вопросом, по его мнению, является «Минская группа ОБСЕ, которую следует распустить», а также претензии, подаваемые Арменией в международные суды, в которых Азербайджан также видит территориальные амбиции.