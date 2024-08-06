Сенсационное интервью спецпредставителя Алиева: когда будет подписан мирный договор с Арменией?

Фархад Мамедов

Помощник президента Азербайджана Эльчин Амирбеков после проведенной им несколько дней назад серии переговоров в Вашингтоне озвучил позицию официального Баку относительно условий, при которых может быть подписан мирный договор с Арменией.

В интервью региональному корреспонденту «Радио Свобода» Джошуа Кучеру Амирбеков заявил, что подписание мирного договора невозможно до тех пор, пока не будет изменена Конституция Армении.

«В этом документе есть территориальные претензии к Азербайджану», — сказал спецпредставитель президента.

В Вашингтоне Эльчин Амирбеков детально изложил позицию Азербайджана по мирному договору с Арменией

Более того, Амирбеков заявил, что это единственное препятствие на пути мирного процесса на данный момент: «Мы хотим быть уверены, что мирное соглашение с Арменией сделает невозможным любой будущий возврат к реваншизму или любым территориальным претензиям к Азербайджану, свидетелями которых мы стали. Для нас неприемлемо, что Армения рассматривает мирные переговоры и окончательное подписание договора как тактику срыва, направленную на укрепление своего военного потенциала и начало этой истории заново».

Напомним, что за несколько дней до этого интервью Амирбеков завершил свой визит в Вашингтон, где провел переговоры с высокопоставленными американскими чиновниками, в том числе с помощником государственного секретаря Джеймсом О'Брайеном.

Основной целью этого визита предположительно было обсуждение хода мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Как известно, американские официальные лица призывают стороны к скорейшему подписанию мирного договора. Однако из интервью Эльчина Амирбекова следует, что позиция официального Баку не изменилась и подписание мирного договора невозможно до тех пор, пока Армения не исключит из своей Конституции положение о территориальных претензиях к Азербайджану. Это означает, что мирный договор не будет подписан на полях COP29, как на это надеялись на Западе. Более того, вряд ли это произойдет и до 2027 года, ибо подготовка и принятие нового проекта Конституции в Армении запланированы лишь на 2027 год.

Становится ясно, что Пашиняну не на что рассчитывать до 2027 года

«Существует распространенное мнение, что важно как можно скорее завершить мирные переговоры и, возможно, подписать проект соглашения в ноябре в рамках COP29. Но мы полагаем, что это не будет иметь смысла без ссылки на территориальные претензии к Азербайджану, которые зафиксированы в Конституции Армении. Более того, я считаю, что подобное может быть контрпродуктивно, поскольку в случае поспешного подписания проекта соглашения, если юридические барьеры сохранятся, они могут позволить Армении реанимировать свои территориальные претензии в будущем, когда баланс сил в регионе изменится в их пользу», — сказал Амирбеков.

Напомним, что в преамбуле действующей Конституции Армении имеется ссылка на Декларацию независимости. В Декларации независимости, в свою очередь, отражено решение, принятое Национальным собранием Армении и сепаратистским «парламентом» упраздненного Баку НКАО о присоединении этого азербайджанского региона к Армении.

Официальный Баку неоднократно заявлял на различных уровнях, что данное положение, дающее основание для территориальных претензий к Азербайджану, является главным препятствием для подписания мирного договора.

Действительно, в текущем проекте мирного договора, который в настоящий момент обсуждается, есть пункт о том, что стороны не имеют территориальных претензий друг к другу. Также стороны соглашаются, что при выполнении своих обязательств по мирному договору не будут ссылаться на свое внутреннее законодательство. Однако азербайджанская сторона не удовлетворяется этим и требует исключения данного положения из Конституции Армении.

В интервью «Радио Свобода» спецпредставитель президента обосновал это требование Баку следующим образом:

А «Зангезурский коридор» отложили в долгий ящик, то есть после подписания мирного договора

«Если мы оставим действующую Конституцию без изменений или пренебрегаем ею, это означает, что даже если мы подпишем мирное соглашение, новое правительство может прийти и отменить его, потому что этот документ технически противоречит той же действующей Конституции. Конституционный суд Армении также может постановить, что мирное соглашение незаконно, поскольку в главном законе страны закреплены иные положения», — заявил Амирбеков.

Ереван уже несколько месяцев настаивает на том, что изменение Конституции является внутренним делом Армении. При этом премьер-министр Пашинян в начале этого года заявил, что стране нужен совершенно иной Основной Закон. Два месяца назад глава армянского правительства поручил разработать и утвердить проект документа до конца 2026 года.

По словам Амирбекова, Пашинян также обсуждал с представителями азербайджанского правительства этот вопрос.

«Теперь он хочет выдвинуть аргумент, что это политически очень тяжелый процесс или что проект Конституции может быть готов только в 2027 году. Очень хорошо, это тоже вариант, но готов ли внешний мир ждать так долго, пока будет подписан мирный договор между Арменией и Азербайджаном? Потому что очевидно, что нам не нужно торопиться и подписывать бумажку, которая может быть аннулирована новым правительством», — сказал спецпредставитель президента.

«Если Армения хочет разработать новую Конституцию, это ее внутреннее дело и право, речь идет об изменении преамбулы», — продолжил Амирбеков, добавив, что «для этого не нужны годы для обсуждений».

«Вы хотите добиться мира с Азербайджаном или оставить возможность для нового конфликта?» Я думаю, что если они зададут такой вопрос, то большинство армян поддержит мир, потому что в 2021 году, когда Пашинян после своего худшего поражения в Карабахской войне призвал к внеочередным выборам, его партия победила. При обычных обстоятельствах любой лидер, проигравший такую войну, потерпел бы сокрушительное поражение на выборах, но он победил», — сказал Амирбеков.

Еще одним проблемным вопросом, по его мнению, является «Минская группа ОБСЕ, которую следует распустить», а также претензии, подаваемые Арменией в международные суды, в которых Азербайджан также видит территориальные амбиции.

До 2027 года мира не будет. А войны?

По словам представителя Алиева, Армения согласилась найти решения в этих вопросах только после подписания мирного договора. По его словам, стороны также нашли взаимоприемлемый вариант относительно дороги, соединяющей Азербайджан с Нахчыванской автономной республикой, или «Зангезурского коридора».

«Мы поняли, что не сможем заключить мирное соглашение в обозримом будущем, если оставим помимо вопроса Конституции еще одно разногласие - открытие транспортных коммуникаций. Поэтому по взаимному согласию мы решили убрать этот пункт из мирного соглашения и вернуться к нему на более позднем этапе, - отметил Амирбеков. - Когда мирное соглашение будет подписано, две делегации или две страны могут возобновить переговоры, чтобы найти приемлемую формулу для возобновления сообщения между Азербайджаном и Нахчываном».

В то же время он подчеркнул, что мир с Азербайджаном сразу же откроет перед Арменией возможности улучшить отношения с Турцией.

Напомнив о состоявшейся на прошлой неделе встрече специальных представителей Армении и Турции на границе, азербайджанский дипломат подчеркнул: Анкара в очередной раз продемонстрировала, что Ереван теряет время, полагая, что может урегулировать отношения с ней в обход Баку.