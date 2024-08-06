Нобелевский лауреат возглавит Бангладеш

Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус назначен главой временного правительства Бангладеш. Об этом пишет газета Dhaka Tribune со ссылкой на пресс-секретаря президента Джойнала Абедина.

Решение о назначении 84-летнего Юнуса было принято после того, как глава государства Шахабуддин Чуппу провел встречу с лидерами движения «Студенты против дискриминации» вечером 6 августа. Окончательный состав временного правительства будет определен после консультаций с различными политическими партиями, добавил пресс-секретарь.

Днем 6 августа The Daily Star писало, что Юнус согласился стать главным советником временного правительства Бангладеш. В интервью Agence France-Presse он сообщил, что готов возглавить временное правительство. Он также отметил, что «тронут доверием протестующих», которые сделали ему это предложение.