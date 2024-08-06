Уолтц – сильный ход. Трамп проигрывает наша корреспонденция
Как уже сообщал haqqin.az, вице-президент США Камала Харрис определилась с напарником по гонке. Им стал 60-летний губернатор Миннесоты Тим Уолтц.
Это решение было очень важным и самым ожидаемым в США в последние недели. Избиратели внимательно следили за кастингом Харрис. Сначала в группе кандидатов было 10 человек, потом их число сократилось до четырех, потом до двух. И вот, наконец, решение объявлено. В случае победы на выборах демократов Уолтцу будет уготована должность вице-президента США.
Новость была настолько важна, что она затмила даже сообщение о том, что Камала Харрис официально утверждена во вторник кандидатом от демократов на президентских выборах. Она заручилась поддержкой 99 процентов делегатов предстоящего съезда партии, а именно 4567 человек. Они подали голоса за нее в ходе так называемой переклички, которая продолжалась несколько дней. Довольно необычная практика для США, где голосование проходит на партийном конвенте.
Большинство экспертов до этого склонялось к тому, что Харрис выберет напарником губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро. Считалось, что таким образом она обретет себе поддержку среди избирателей этого большого и важного колеблющегося штата. Но ее выбор был другой. Любопытно, однако, что Харрис представит нации своего «второго» в команде во вторник вечером именно в Пенсильвании, где на ралли также будет присутствовать Шапиро.
Почему она отказалась от этой кандидатуры? В Америке из-за политкорректности об этом не принято говорить, но мы не можем пройти мимо этой детали. Шапиро - еврей, который строго соблюдает все еврейские традиции и ритуалы. А у Камалы Харрис муж также еврей, и это было бы поводом для антисемитов объявить о сионистском заговоре в Америке. Дональд Трамп со своим ядовитым языком точно мимо этого бы не проскочил. Но главное, наверное, что избрание еврея в команду могло бы вызвать ожесточение пропалестински настроенных избирателей, которых немало в колеблющихся штатах. Впрочем, это лишь одно из соображений.
Вероятно, что выбор кандидата в вице-президенты состоялся в ходе мозгового штурма всей команды Харрис. И решено было не уделять внимание тому, что штат Миннесота и так проголосовал бы за демократов — с Уолтцем или без него — в последний раз кандидат от республиканцев победил там в 1960 году. Но выдвижение Уолтца с его опытом в политике и управленческих делах штата говорит о важности, которую придают демократы победе на Среднем Западе — в Висконсине и Мичигане.
Уолтц был до этого популярен и в сельских районах Миннесоты, тяготеющих к республиканцам, и сейчас это поможет Харрис апеллировать белыми представителями рабочего класса, которые в массе своей поддерживают Трампа.
Одновременно демократы рассчитывают, что фигура Тима Уолтца в паре с Харрис - африкано-индийских корней - привлечет симпатии темнокожих и независимых избирателей, порядком уставших от Трампа. Действительно, трудно найти большего антипода бешеному Дональду, чем Тим Уолтц. Он спокойный, бесконфликтный политик, который разговаривает с людьми, а не орет на них. А Трампа на недавнем собрании активистов Демократической партии в Сент-Поле он назвал bully – хулиганом, забиякой.
Уолтс впервые был избран губернатором в 2018 году, в 2022 добился переизбрания. А до этого в течение двадцати лет он был учителем в школе и тренером футбольной команды, что, скорее всего, также относится к числу его плюсов в глазах избирателей.
Определенные риски при выборе его кандидатуры у Харрис, конечно, были. Уолтца называют в этой стране progressive, то есть либералом и левым. Он разрешил в своем штате использование марихуаны в медицинских целях, твердо защищал права женщин на аборты, защищал представителей ЛГБТ, обеспечил бесплатные завтраки и обеды для школьников. Жители Миннесоты благодарны ему за то, что он отменил требование об окончании колледжа для 75 процентов тех, кто хочет устроиться на работу в государственных компаниях.
Но при этом кандидат, отобранный Камалой Харрис, не слишком известен в национальном масштабе. И ему предстоит титаническая работа — за три месяца до выборов убедить избирателей, что он для них то, что надо.
Камала Харрис после ралли во вторник в Пенсильвании вместе с Уолтцем отправляется в четырехдневный non stop пробег по колеблющимся штатам: Мичигану, Виcконсину, Неваде и далее — везде. Акции Харрис медленно, но неуклонно растут. Она не только сравнялась по рейтингам с Трампом, но стала его превосходить с разницей в 1–2 процента (50 против 48-49). Особенно заметен этот прогресс в отношении независимых избирателей: если в середине прошлого месяца Трамп превосходил ее на 11 пунктов, сейчас их рейтинги доверия сравнялись. А среди темнокожих избирателей Харрис стала заметно обходить Трампа. В июле она имела у них поддержу 55 процентов, а теперь - 63 процента. Это приблизительно то, чем располагал Джо Байден на выборах в 2020 году.