Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 00:30

Как уже сообщал haqqin.az, вице-президент США Камала Харрис определилась с напарником по гонке. Им стал 60-летний губернатор Миннесоты Тим Уолтц. Это решение было очень важным и самым ожидаемым в США в последние недели. Избиратели внимательно следили за кастингом Харрис. Сначала в группе кандидатов было 10 человек, потом их число сократилось до четырех, потом до двух. И вот, наконец, решение объявлено. В случае победы на выборах демократов Уолтцу будет уготована должность вице-президента США.

Новость была настолько важна, что она затмила даже сообщение о том, что Камала Харрис официально утверждена во вторник кандидатом от демократов на президентских выборах. Она заручилась поддержкой 99 процентов делегатов предстоящего съезда партии, а именно 4567 человек. Они подали голоса за нее в ходе так называемой переклички, которая продолжалась несколько дней. Довольно необычная практика для США, где голосование проходит на партийном конвенте. Большинство экспертов до этого склонялось к тому, что Харрис выберет напарником губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро. Считалось, что таким образом она обретет себе поддержку среди избирателей этого большого и важного колеблющегося штата. Но ее выбор был другой. Любопытно, однако, что Харрис представит нации своего «второго» в команде во вторник вечером именно в Пенсильвании, где на ралли также будет присутствовать Шапиро. Почему она отказалась от этой кандидатуры? В Америке из-за политкорректности об этом не принято говорить, но мы не можем пройти мимо этой детали. Шапиро - еврей, который строго соблюдает все еврейские традиции и ритуалы. А у Камалы Харрис муж также еврей, и это было бы поводом для антисемитов объявить о сионистском заговоре в Америке. Дональд Трамп со своим ядовитым языком точно мимо этого бы не проскочил. Но главное, наверное, что избрание еврея в команду могло бы вызвать ожесточение пропалестински настроенных избирателей, которых немало в колеблющихся штатах. Впрочем, это лишь одно из соображений.

Вероятно, что выбор кандидата в вице-президенты состоялся в ходе мозгового штурма всей команды Харрис. И решено было не уделять внимание тому, что штат Миннесота и так проголосовал бы за демократов — с Уолтцем или без него — в последний раз кандидат от республиканцев победил там в 1960 году. Но выдвижение Уолтца с его опытом в политике и управленческих делах штата говорит о важности, которую придают демократы победе на Среднем Западе — в Висконсине и Мичигане. Уолтц был до этого популярен и в сельских районах Миннесоты, тяготеющих к республиканцам, и сейчас это поможет Харрис апеллировать белыми представителями рабочего класса, которые в массе своей поддерживают Трампа. Одновременно демократы рассчитывают, что фигура Тима Уолтца в паре с Харрис - африкано-индийских корней - привлечет симпатии темнокожих и независимых избирателей, порядком уставших от Трампа. Действительно, трудно найти большего антипода бешеному Дональду, чем Тим Уолтц. Он спокойный, бесконфликтный политик, который разговаривает с людьми, а не орет на них. А Трампа на недавнем собрании активистов Демократической партии в Сент-Поле он назвал bully – хулиганом, забиякой.