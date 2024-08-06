Еще одна страна разорвала дипотношения с Украиной

Правительство Нигера объявило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Национальный совет по охране родины, который пришел к власти в Нигере после переворота в прошлом году, обвиняет Киев в «поддержке террористических группировок».

Ранее в Мали заявили о разрыве дипотношений с Украиной. МИД Украины посчитал данное решение недальновидным и поспешным.