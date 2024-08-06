Еще одна страна разорвала дипотношения с Украиной
Правительство Нигера объявило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).
Национальный совет по охране родины, который пришел к власти в Нигере после переворота в прошлом году, обвиняет Киев в «поддержке террористических группировок».
Ранее в Мали заявили о разрыве дипотношений с Украиной. МИД Украины посчитал данное решение недальновидным и поспешным.
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