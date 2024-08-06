Нового лидера ХАМАС назвали вызовом для Израиля

Новым политическим лидером ХАМАС стал Яхья Синвар, которого называют главной мишенью Израиля за организацию нападения на Израиль 7 октября.

Как пишет Bloomberg, это назначение стало «сигналом неповиновения» Израилю, Соединенным Штатам Америки и другим странам, которые пытаются добиться заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

«Для Яхьи Синвара зарезервировано только одно место, и оно находится рядом с Мохаммедом аль-Дейфом, Марваном Иссой и остальными террористами ХАМАС, ответственными за резню 7 октября, которых мы убили», - написал в X пресс-секретарь израильской армии Авичай Адраи.

Профессор политологии в университете Аль-Азхар в Газе Мхаймар Абусада, считает, что такой выбор говорит о вызове Израилю. «Если вы убили несколько умеренного Ханию, то вот вам более жесткий и экстремистский лидер на вершине группы», - объяснил он.

Отмечается, что Синвар возглавил политбюро ХАМАС в 2017 году, спустя шесть лет после выхода из израильской тюрьмы в рамках сделки по обмену заключенными. Он сосредоточился на укреплении военного потенциала группировки в рамках подготовки к более широкому конфликту с Израилем, пишут журналисты.