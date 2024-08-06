США дали обещание Израилю

США будут защищать Израиль в случае нападения на него, при этом Вашингтон предпринимает шаги по снижению напряженности в регионе. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы всегда ясно давали понять, что будем защищать Израиль от терроризма. Мы будем защищать Израиль от нападений, и мы призываем все стороны в регионе предпринять любые шаги, которые они могут для деэскалации", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Дипломат добавил, что США примут все меры для защиты своего персонала и интересов на Ближнем Востоке. "Мы будем защищать наши интересы в регионе, и мы будем привлекать к ответственности стороны, которые угрожают нашему персоналу", - отметил он.

Миллер также обратился к правительству Ирака с призывом обеспечить безопасность и привлечь к ответственности людей, участвующих в атаках ливанской шиитской организации "Хезболла".