Большое интервью haqqin.az с послом Азербайджана во Франции: «Все против Азербайджана. Увы!»
С послом Азербайджана во Франции Лейлой Абдуллаевой корреспондент haqqin.az встретился в Культурном центре посольства Азербайджана, который на время Олимпиады стал Домом Азербайджана. В интервью с госпожой Абдуллаевой мы, разумеется, затронули не только спортивную тему Олимпиады, но и поговорили о существующих сегодня серьезных проблемах в азербайджано-французских отношениях, о лживых и дискриминационных материалах об Азербайджане во французских СМИ и о том, как можно преодолеть нынешний кризис в межгосударственных отношениях.
- У Азербайджана на Олимпиаде в Париже уже две золотые медали. Вы присутствовали на арене, когда дзюдоисты Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев завоевывали эти награды. Какие чувства испытывал в тот момент посол Азербайджана во Франции?
- Описать эти эмоции словами очень сложно. Это были смешанные чувства. Радость, гордость, волнение… Ведь речь идет о самом важном событии в мире спорта, которое проходит раз в четыре года. Все страны стараются максимально успешно выступить на Олимпийских играх. Это вопрос престижа.
То, что Олимпиада проходит во Франции, имеет для нас особое значение. В финале соревнований по дзюдо азербайджанский спортсмен Хидаят Гейдаров боролся с соперником из Франции. Победа Хидаята имела в том числе и символическое значение. Победить француза в Париже, да еще и в финале, очень непросто. Французы любят спорт. Когда они приходят на трибуны, легко почувствовать эту любовь, их большой интерес. В такой ситуации соперник волей-неволей находится под серьезным давлением. Нужно быть очень сильным и настоящим профессионалом, чтобы суметь преодолеть этот барьер.
- Находясь в зале, где переполненный зал неистово поддерживал французского дзюдоиста, Вы верили в победу Хидаята Гейдарова?
- Я ни секунды в этом не сомневалась! В зале флаг Азербайджана был заметен в двух-трех местах. Нас было очень мало. Перекричать переполненный французами зал было нереально. Мы старались улучить момент, когда трибуны чуть замолкали, и кричали «Азербайджан! Хидаят!». Уверена, что наша энергия помогла нашему спортсмену.
- На каких еще соревнованиях с участием азербайджанских спортсменов планируете побывать?
- Буду на турнире по борьбе и планирую посетить финал соревнований с участием азербайджанского боксера. Верю, что парижская Олимпиада войдет в историю азербайджанского спорта.
- Как Вам церемония открытия Олимпиады? О ней было очень много написано и сказано, в основном критического.
- Я смотрела церемонию открытия по телевизору. Согласно правилам, установленным французской стороной, посол мог быть в составе делегации своей страны на церемонии только в том случае, если делегацию возглавляет глава государства или правительства.
Конечно, смотреть открытие по телевизору было удобнее, так как не нужно было находиться под дождем. К тому же на ТВ можно было видеть полную картину происходящего, а не отдельные ее части. Считаю, что открытие получилось необычным. В отличие от предыдущих церемоний действо происходило не на стадионе, а на реке Сена. Было уделено большое внимание истории, культуре, искусству Франции. Естественно, были элементы свойственного французам либерализма. Это зеркало французского общества. Французы – нация, которая умеет смеяться над собой, и элементы самоиронии тоже прослеживались в церемонии.
- Мы с Вами беседуем в Центре культуры посольства Азербайджана во Франции, который на время Игр стал Олимпийским домом. В чем его миссия?
- В том, чтобы во время Олимпиады пропагандировать Азербайджана с помощью «мягкой силы». Каждый день посвящается одному из видов спорта. Приходящие сюда иностранные гости имеют возможность пообщаться с азербайджанцами – со спортсменами, людьми из мира спорта, представителями диаспоры, дипломатами и др. Тут есть возможность послушать азербайджанскую музыку, отведать яства азербайджанской кухни, познакомиться с нашей культурой. Одно то, что в нашем саду воздвигнут памятник поэтессе Хуршудбану Натаван, уже является лучшей пропагандой азербайджанской культуры.
Поэтому пришедшие в наш Олимпийский дом в дни Олимпиады иностранцы имеют возможность узнать Азербайджан совсем с другой стороны. Ведь у большинства французов мнение об Азербайджане складывается на основе прочитанного в медиа и увиденного по ТВ. К сожалению, в эти дни некоторые СМИ ведут против Азербайджана черную пиар-кампанию, что не позволяет жителям Франции получить правдивую информацию о нашей стране. Олимпийский дом Азербайджана посещают французы, представляющие различные сферы, – журналисты, спортсмены, дипломаты, политики. Тут у них есть возможность по-настоящему узнать Азербайджан, прочувствовать нашу страну.
- Вы упомянули о черном пиаре французских СМИ в отношении Азербайджана. Во время трансляции церемонии открытия на государственном телеканале France 2 прозвучали дискриминационные заявления в адрес Азербайджана. Международный олимпийский комитет за них уже извинился. Но от французской стороны извинений не последовало…
- Да, как вы отметили, пришло письмо от МОК с извинениями. Параллельно с этим согласно инструкции МИД Азербайджана, посольство Азербайджана направило ноту протеста в МИД Франции. До сегодняшнего дня реакции от официальных структур Франции не последовало.
- Не секрет, что отношения между Францией и Азербайджаном сегодня крайне напряженные. Что предпринимает посол Азербайджана для их урегулирования?
- Посол – официальный представитель страны. Миссия любого посла заключается в том, чтобы способствовать развитию отношений между его страной и той, в которую он назначен. Конечно, я тоже стараюсь всячески помочь улучшению отношений между Азербайджаном и Францией. Для этого используются все возможные средства.
Что уж говорить, сегодня в отношениях двух стран наблюдается кризис. Он влияет на различные сферы. Если конкретно отвечать на ваш вопрос, то скажу так: я предпринимаю попытки для подачи и транслирования верной информации об Азербайджане французскому обществу.
Скажу честно, добиваться распространения правильной информации об Азербайджане посредством медиа очень сложно. Возможность выступить на французском телевидении нам дают только по тем темам, которые интересуют Францию. То есть выйти на французское ТВ непросто.
Когда Азербайджан в прошлом году проводил антитеррористическую операцию в Ханкенди, этот вопрос был в центре внимания французской прессы. К нам часто обращались с предложением выступить на телевидении. Мы, пользуясь такой возможностью, изложили свою точку зрения в эфире нескольких телеканалов.
Таким образом, работа с медиа, распространение верной информации об Азербайджане – это первостепенная задача. Второе – работа в сфере культуры. И центр, в котором мы сейчас с вами находимся, – один из прекрасных инструментов, имеющихся в наших руках. Мы постоянно проводим тут различные мероприятия. Например, недавно был организован показ на французском языке фильма о легендарном герое французского Сопротивления Ахмедия Джабраилове. В показе участвовал его внук. Фильм вызвал у французов большой интерес.
- Какие требования выдвигает Франция перед Азербайджаном? Проще говоря, что они от нас хотят? Ведь кризис в отношениях двух стран возник вовсе не по вине азербайджанской стороны.
- Да, я полностью согласна, что такая ситуация создалась не из-за Азербайджана. Об этом не раз говорил и президент Ильхам Алиев. Об этом говорим и мы на всех встречах с французскими официальными лицами. Ведь реакция Азербайджана – это всегда ответ на действия Франции.
Вы знаете, что был период, когда отношения между нашими странами были на очень высоком уровне. Франция была сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Но, к сожалению, после 2020 года, когда Азербайджан освободил оккупированные территории, французская позиция несколько изменилась. Заявление президента Франции о том, что «Франция с Арменией и всегда с ней будет», естественно, вызвало определенную реакцию в азербайджанском обществе. Да, армянская община во Франции сильна. Мы учитываем этот фактор. Но быть «другом Армении» не должно означать «быть против Азербайджана». Ведь можно развивать дружеские отношения с обеими странами. И мы говорим именно об этом. Несмотря на армянскую диаспору, отношения с Азербайджаном могут развиваться.
Азербайджан сегодня ведущая страна региона. Самая большая, с самой сильной экономикой. В Азербайджане осуществляются большие проекты. И если Франция хочет быть в нашем регионе, то ей обязательно надо урегулировать и развивать отношения с Азербайджаном.
Мы неоднократно говорили: наши страны вполне могут обойтись друг без друга. Но партнерские отношения между Азербайджаном и Францией были, они могут быть и даже могут развиваться. Потенциал для этого велик. Однако нужно, чтобы Франция пересмотрела свою предвзятую позицию в отношении Азербайджана. Для этого необходимо правильно понимать сегодняшнюю ситуацию в нашем регионе. Я это говорила и снова повторю: проблема в том, что официальные лица Франции, французские СМИ не произносят фразу «Карабах – территория Азербайджана». Хотелось бы услышать о том, что «Франция уважает территориальную целостность Азербайджана, а Карабах – это часть Азербайджана». Если французские чиновники начнут использовать этот тезис, то это найдет свое отражение в медиа и осядет в головах людей. Верю, что во Франции уже приняли существующую реальность, но вот озвучивать ее не хотят.
- Вы подчеркнули экономический потенциал Азербайджана. На Ваш взгляд, почему Франция потеряла испытанного десятилетиями столь мощного экономического партнера в угоду армянской авантюре?
- Тут снова надо учитывать важный фактор армянской общины. Речь идет о 800 тысячах людей, обладающих избирательным правом. Неудивительно, что любая политическая сила, желающая заполучить эти голоса, учитывает интересы армянской диаспоры. То есть встает выбор: поддержать Азербайджан и потерять голоса армянской общины, либо во имя своего политического будущего получить поддержку армян, но не говорить об отношениях с Азербайджаном. И, как видим, для французских политических сил второй вариант более предпочтителен.
Но если говорить об экономических и даже просто о государственных интересах Франции, то в приоритете должно быть сохранение отношений с главной экономической силой региона – Азербайджаном. Еще раз скажу, что потенциал очень большой, но он не используется. И, что тут скрывать, сегодняшний политический кризис влияет на это. Главная задача сейчас – чтобы Франция перестала предвзято относиться к Азербайджану, и чтобы наши партнерские отношения развивались.
- За сегодняшний кризис ответственен президент Макрон или все же больше стоит винить политическую элиту Франции?
- Наверное, будет неправильно с моей стороны называть конкретные имена. Факт заключается в том, что кризис есть, и он возник по причине действий французской стороны. Но когда мы сегодня говорим об отношении Франции к Азербайджану, речь не идет о власти или оппозиции. К сожалению, сегодня и те, и другие сформировали позицию против Азербайджана. О нашей стране распространяется не соответствующая действительности информация. Причем французские медиа дезинформируют местное население как на тему Карабаха, так и по другим вопросам.
Французское общество опирается на армянские нарративы, на истории, услышанные от многочисленных армян. 5-6 тысяч азербайджанцев во Франции не могут сопротивляться тому потоку, который льется от армянской диаспоры. Но проблема еще и в том, что, когда мы высказываем свою точку зрения, распространяем свою информацию, нас не хотят слышать.
- Как правые силы, в частности Марин Ле Пен, относятся к восстановлению отношений с Азербайджаном?
- В политических кругах Франции, будь то власть или оппозиция, настроены против Азербайджана. Если добавить сюда кампанию в медиа, то хочешь не хочешь это влияет на формирование негативного мнения об Азербайджане в обществе. Но, с другой стороны, если вы выйдете на улицу и спросите у французов об Азербайджане, то большинство не будут ничего знать о нашей стране. Потому что они заняты своей жизнью и заботами.
К сожалению, сегодня политические силы Франции демонстрируют солидарность в отношении Азербайджана. Что нам делать в такой ситуации? Стараться распространять точную и соответствующую действительности информацию об Азербайджане как на уровне посольства, так и на уровне диаспоры.
- Можно ли рассчитывать на потепление в отношениях после смены правительства?
- Сейчас говорить об этом сложно. Зависит от того, кто придет к власти. Новое правительство – это строительство отношений с нуля. Это потребует времени и влияния ряда факторов.
- А какова позиция левых? Насколько они близки к армянским националистическим кругам?
- Сегодня во Франции и радикально правые, и радикально левые, и центристские силы являются проармянскими. Все против Азербайджана. Увы.