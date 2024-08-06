Большое интервью haqqin.az с послом Азербайджана во Франции: «Все против Азербайджана. Увы!»

Беседовал: Элмир Алиев, спецкор, Париж 02:17

С послом Азербайджана во Франции Лейлой Абдуллаевой корреспондент haqqin.az встретился в Культурном центре посольства Азербайджана, который на время Олимпиады стал Домом Азербайджана. В интервью с госпожой Абдуллаевой мы, разумеется, затронули не только спортивную тему Олимпиады, но и поговорили о существующих сегодня серьезных проблемах в азербайджано-французских отношениях, о лживых и дискриминационных материалах об Азербайджане во французских СМИ и о том, как можно преодолеть нынешний кризис в межгосударственных отношениях.

- У Азербайджана на Олимпиаде в Париже уже две золотые медали. Вы присутствовали на арене, когда дзюдоисты Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев завоевывали эти награды. Какие чувства испытывал в тот момент посол Азербайджана во Франции? - Описать эти эмоции словами очень сложно. Это были смешанные чувства. Радость, гордость, волнение… Ведь речь идет о самом важном событии в мире спорта, которое проходит раз в четыре года. Все страны стараются максимально успешно выступить на Олимпийских играх. Это вопрос престижа. То, что Олимпиада проходит во Франции, имеет для нас особое значение. В финале соревнований по дзюдо азербайджанский спортсмен Хидаят Гейдаров боролся с соперником из Франции. Победа Хидаята имела в том числе и символическое значение. Победить француза в Париже, да еще и в финале, очень непросто. Французы любят спорт. Когда они приходят на трибуны, легко почувствовать эту любовь, их большой интерес. В такой ситуации соперник волей-неволей находится под серьезным давлением. Нужно быть очень сильным и настоящим профессионалом, чтобы суметь преодолеть этот барьер. - Находясь в зале, где переполненный зал неистово поддерживал французского дзюдоиста, Вы верили в победу Хидаята Гейдарова? - Я ни секунды в этом не сомневалась! В зале флаг Азербайджана был заметен в двух-трех местах. Нас было очень мало. Перекричать переполненный французами зал было нереально. Мы старались улучить момент, когда трибуны чуть замолкали, и кричали «Азербайджан! Хидаят!». Уверена, что наша энергия помогла нашему спортсмену. - На каких еще соревнованиях с участием азербайджанских спортсменов планируете побывать? - Буду на турнире по борьбе и планирую посетить финал соревнований с участием азербайджанского боксера. Верю, что парижская Олимпиада войдет в историю азербайджанского спорта. - Как Вам церемония открытия Олимпиады? О ней было очень много написано и сказано, в основном критического. - Я смотрела церемонию открытия по телевизору. Согласно правилам, установленным французской стороной, посол мог быть в составе делегации своей страны на церемонии только в том случае, если делегацию возглавляет глава государства или правительства. Конечно, смотреть открытие по телевизору было удобнее, так как не нужно было находиться под дождем. К тому же на ТВ можно было видеть полную картину происходящего, а не отдельные ее части. Считаю, что открытие получилось необычным. В отличие от предыдущих церемоний действо происходило не на стадионе, а на реке Сена. Было уделено большое внимание истории, культуре, искусству Франции. Естественно, были элементы свойственного французам либерализма. Это зеркало французского общества. Французы – нация, которая умеет смеяться над собой, и элементы самоиронии тоже прослеживались в церемонии.

- Мы с Вами беседуем в Центре культуры посольства Азербайджана во Франции, который на время Игр стал Олимпийским домом. В чем его миссия? - В том, чтобы во время Олимпиады пропагандировать Азербайджана с помощью «мягкой силы». Каждый день посвящается одному из видов спорта. Приходящие сюда иностранные гости имеют возможность пообщаться с азербайджанцами – со спортсменами, людьми из мира спорта, представителями диаспоры, дипломатами и др. Тут есть возможность послушать азербайджанскую музыку, отведать яства азербайджанской кухни, познакомиться с нашей культурой. Одно то, что в нашем саду воздвигнут памятник поэтессе Хуршудбану Натаван, уже является лучшей пропагандой азербайджанской культуры. Поэтому пришедшие в наш Олимпийский дом в дни Олимпиады иностранцы имеют возможность узнать Азербайджан совсем с другой стороны. Ведь у большинства французов мнение об Азербайджане складывается на основе прочитанного в медиа и увиденного по ТВ. К сожалению, в эти дни некоторые СМИ ведут против Азербайджана черную пиар-кампанию, что не позволяет жителям Франции получить правдивую информацию о нашей стране. Олимпийский дом Азербайджана посещают французы, представляющие различные сферы, – журналисты, спортсмены, дипломаты, политики. Тут у них есть возможность по-настоящему узнать Азербайджан, прочувствовать нашу страну. - Вы упомянули о черном пиаре французских СМИ в отношении Азербайджана. Во время трансляции церемонии открытия на государственном телеканале France 2 прозвучали дискриминационные заявления в адрес Азербайджана. Международный олимпийский комитет за них уже извинился. Но от французской стороны извинений не последовало… - Да, как вы отметили, пришло письмо от МОК с извинениями. Параллельно с этим согласно инструкции МИД Азербайджана, посольство Азербайджана направило ноту протеста в МИД Франции. До сегодняшнего дня реакции от официальных структур Франции не последовало. - ⁠Не секрет, что отношения между Францией и Азербайджаном сегодня крайне напряженные. Что предпринимает посол Азербайджана для их урегулирования? - Посол – официальный представитель страны. Миссия любого посла заключается в том, чтобы способствовать развитию отношений между его страной и той, в которую он назначен. Конечно, я тоже стараюсь всячески помочь улучшению отношений между Азербайджаном и Францией. Для этого используются все возможные средства. Что уж говорить, сегодня в отношениях двух стран наблюдается кризис. Он влияет на различные сферы. Если конкретно отвечать на ваш вопрос, то скажу так: я предпринимаю попытки для подачи и транслирования верной информации об Азербайджане французскому обществу. Скажу честно, добиваться распространения правильной информации об Азербайджане посредством медиа очень сложно. Возможность выступить на французском телевидении нам дают только по тем темам, которые интересуют Францию. То есть выйти на французское ТВ непросто. Когда Азербайджан в прошлом году проводил антитеррористическую операцию в Ханкенди, этот вопрос был в центре внимания французской прессы. К нам часто обращались с предложением выступить на телевидении. Мы, пользуясь такой возможностью, изложили свою точку зрения в эфире нескольких телеканалов. Таким образом, работа с медиа, распространение верной информации об Азербайджане – это первостепенная задача. Второе – работа в сфере культуры. И центр, в котором мы сейчас с вами находимся, – один из прекрасных инструментов, имеющихся в наших руках. Мы постоянно проводим тут различные мероприятия. Например, недавно был организован показ на французском языке фильма о легендарном герое французского Сопротивления Ахмедия Джабраилове. В показе участвовал его внук. Фильм вызвал у французов большой интерес.