Олимпиада: Сулейманов поборется за бронзу, Джафаров и Гусейнов вступают в борьбу

Сегодня, в третий день олимпийских соревнований по борьбе, на ковер выйдут три азербайджанских борца греко-римского стиля.

Санан Сулейманов (77 кг) вечером поборется за бронзу с победителем схватки Хаир Алексис Куэро Муньос (Колумбия) – Акжол Махмудов (Кыргызстан). Накануне Сулейманов победил представителя Болгарии Айка Мнацаканяна и венгра Золтана Леваи. К сожалению, в полуфинале Санан, которого беспокоит травма ноги, не смог ничего противопоставить Демеу Жадраеву из Казахстана.

Также сегодня в борьбу вступят Хасрет Джафаров (67 кг) и Рафик Гусейнов (87 кг). Оба стартуют с 1/8 финала. Их соперниками соответственно будут Мохамед Эльсайед (Египет) и Давид Лосонши (Венгрия).

Пока ни один из азербайджанских борцов не смог завоевать медали. Мурад Мамедов (60 кг), Сабах Шариати (130 кг) и Мария Стадник (50 кг) остались без наград.