В сообщениях утверждается, что подразделения ВСУ заняли села Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово. Кроме того, украинские и российские войска ведут бои в Гончаровке и Олешне.

В общей сложности на территорию Курской области вторглись до 400 военнослужащих ВСУ, еще до двух тысяч военных сосредоточены вдоль границы, пишут телеграм-каналы.

Также утверждается, что ВСУ продолжают продвижение к Судже, город фактически эвакуирован. В российских провоенных пабликах обсуждается, что одной из целей украинских войск может быть уничтожение газоизмерительной станции «Суджа».

Местные власти и Минобороны РФ подробности о боях в Курской области не приводят. Врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что регион в течение последних суток противостоит атакам, а экстренные службы переведены на усиленный режим работы. По его словам, в приграничных районах области медучреждения пополняют запасы донорской крови. «Сдать ее можно в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра, — добавил он. — Призываю курян не оставаться равнодушными».

В ночь на 7 августа украинские дроны дважды ударили в районе Суджи, рассказал Смирнов. В первом случае беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу в сторону слободы Белой, ранены двое детей. Второй удар пришелся по машине скорой помощи около Суджи, погибли водитель и фельдшер, врач получил ранение. Также, по словам Смирнова, за ночь в Курской области сбиты четыре ракеты и три дрона ВСУ.