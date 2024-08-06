«Железный купол» может не справиться: как Израиль готовится к атаке Ирана

Разработанная совместно США и Израилем система «Железный купол» считается одной из лучших систем в мире для перехвата ракет малой дальности, запускаемых такими группировками, как ХАМАС. Однако Иран и ливанская группировка «Хезболла» имеют больше возможностей: у Тегерана есть дроны и баллистические ракеты, сбить которые «Железный купол» не способен, а «Хезболла» обладает арсеналом в десятки тысяч ракет, включая высокоточные, которые могут перегрузить систему.

Израильская система ПРО «Железный купол» может не справиться со скоординированной атакой со стороны Ирана и его союзников, пишет The Wall Street Journal.

Чтобы отбить атаку, Израиль и США создали более мощную систему ПВО, в которой задействованы израильские, американские ВВС из других стран, а также радиолокационные системы в соседних государствах. Действия будут координироваться Центральным командованием ВС США (CENTCOM).

«Это целая система, которая синхронизирована и работает как часы», — комментирует обороноспособность Израиля старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Иегошуа Калиски. Его слова приводит израильский 9 Канал. Работа этой системы координируется главным образом Центральным командованием Вооруженных сил США — через его штаб-квартиру во Флориде и через радиолокационную станцию США в Катаре. Это дает Израилю возможность взаимодействовать в том числе с теми арабскими странами, с которыми у него нет дипломатических отношений.

Впервые эта система проверена на прочность и слаженность в апреле, когда Израиль с помощью США, Великобритании и Франции смог остановить иранский шквал из более чем 300 снарядов, включая беспилотники, крылатые и баллистические ракеты, с 99-процентным уровнем перехвата.

На этот раз официальные лица в США обеспокоены тем, что ожидаемое иранское нападение может сопровождаться еще более синхронизированными ударами со стороны «Хезболлы» и других союзников Тегерана в регионе, включая базирующихся в Йемене хуситов и исламистов в Ираке.

Хотя система ПВО Израиля эффективна, она недешева. Перехват иранских ракет и беспилотников в апреле обошелся более чем в 550 млн долларов, замечает 9 Канал. Цена одной ракеты-перехватчика этой системы составляет порядка 1 миллиона долларов, но в Министерстве обороны Израиля считают эту цену оправданной с учетом того, что ущерб от ракет противника, которые сможет перехватить «Праща Давида», был бы значительно больше.