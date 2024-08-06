США отправили истребители на базу на Ближнем Востоке

Согласно информации от американского чиновника, истребители F/A-18 и разведывательный самолет E-2D Hawkeye вылетели с авианосца в Оманском заливе и в понедельник прибыли на нераскрытую базу.

В рамках усилий по защите Израиля от возможных угроз со стороны Ирана и его союзников США перебросили дюжину истребителей F/A-18 на военную базу на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Times of Israel.

Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ об усилении военного присутствия в регионе. Это связано с опасениями эскалации конфликта на Ближнем Востоке после недавних убийств высокопоставленного командира «Хезболлы в Ливане и ключевого политического лидера ХАМАС в Иране.

Наземное размещение самолетов ВМС США, вероятно, будет временным, так как эскадрилья истребителей ВВС F-22 направляется на ту же базу с Аляски. Ожидается, что около дюжины F-22 прибудут на Ближний Восток в ближайшие дни.

The Times of Israel отмечает, что продолжительность пребывания всех самолетов на базе пока не определена и будет зависеть от развития ситуации в регионе.

«Наша основная цель — снизить напряженность в регионе, сдерживать атаки и защищаться от них, а также избежать регионального конфликта», — заявил американский чиновник в эфире программы Face the Nation на CBS.