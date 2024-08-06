Будут «последствия»: США предупреждают Турцию

США предупредили Турцию о «последствиях» за экспорт военного оборудования в Россию. Американские власти требуют прекратить поставки микросхем и других деталей, используемых в российской военной технике . Об этом сообщается в публикации Financial Times.

Мэтью Аксельрод, помощник министра торговли США, недавно посетил Анкару и Стамбул, где встретился с турецкими чиновниками и руководителями. Аксельрод выразил обеспокоенность США и подчеркнул, что Турция должна прилагать больше усилий для пресечения торговли микросхемами и другими деталями, которые играют ключевую роль в войне Москвы в Украине. Вашингтон настоятельно призывает Анкару усилить контроль и принять меры по прекращению этого экспорта.

«Нам нужно, чтобы Турция помогла нам остановить незаконный поток американских технологий в Россию. Мы должны видеть прогресс, и быстро, со стороны турецких властей и промышленности, иначе у нас не останется другого выбора, кроме как наложить последствия на тех, кто уклоняется от нашего экспортного контроля», - заявил Аксельрод.

«Предупреждение Вашингтона - последнее свидетельство того, как решение Турции сохранить прочные торговые связи с Россией омрачило отношения между двумя союзниками по НАТО. США особенно обеспокоены тем, что Турция стала ключевым центром, через который электроника западного производства, включая процессоры, карты памяти и усилители, попадает в российские ракеты и беспилотники в нарушение экспортного контроля», - говорится в публикации.